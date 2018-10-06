Жители туркменского Дашогуза собираются в огромные очереди за хлебом и мукой

CA-NEWS (TM) - В различных областях Туркменистана продолжается нехватка хлеба и муки. 4 октября источник радио Азатлыка в Дашогузе отправил видео, на котором запечатлено, как перед продуктовым магазином в одном из районов города собралась большая очередь.

По его словам, люди, запечатлённые на видео, собрались перед магазином, чтобы купить хлеб и муку.

На видео можно видеть огромную очередь, столпившихся перед магазином людей разного возраста. В шуме толпы можно услышать слова «мука», «чорек», «может хватить». По словам одного из очевидцев, в тот день в очереди находилось около 600-700 человек.

Изданию удалось побеседовать с одним жителей, находившихся в очереди. «С раннего утра я был там и ждал до 4:00 дня. В одни руки дают по 3 буханки хлеба. Но, я не слышал, чтобы кому-то удалось купить муку. Муки не хватает», - рассказал собеседник.

По его словам, в настоящее время в частных магазинах один традиционный хлеб - чурек стоит 5 манатов (3,5 манат за $1 по госкурсу). Наш собеседник рассказал, что сам видел людей, которые начали получать талоны на покупку муки, отметив, что в основном это сотрудники госучреждений.

На видео также можно услышать фразу: «Говорят вызвали полицию».

Как сообщают корреспонденты внутри страны, в большинстве случаев за порядком в очередях перед продовольственными магазинами и другими государственными учреждениями следят правоохранительные органы.

Источник в Дашогузе сообщил, что за порядком в очереди, запечатлённой на видео, также следили сотрудники полиции и представители местного самоуправления. «Люди прогнали арчына (старосту) и двоих полицейских, следивших за очередью. А сотрудники МНБ не смогли подойти к людям, которые ссорились с друг-другом, сели в свои машины и уехали», - рассказал собеседник.