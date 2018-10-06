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  6 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Полицейских осудили по делу об убийстве 18-летней девушки в Костанае

CA-NEWS (KZ) - Двух сотрудников полиции Костаная приговорили к лишению свободы по делу об убийстве 18-летней Дарьи Махартовой, пишет издание «Костанайские новости».

Согласно материалам дела, 20 июля 2018 года Даша Махартова отправилась на пробежку, когда неизвестный мужчина столкнул ее в кювет и стал избивать. Свидетелями нападения стали случайные прохожие - парень с девушкой, которые сразу же вызвали полицию и указали им место происшествия.

Приехавшие на место старшина Алмат Ермаканов и старший сержант Руслан Рыжеволов даже не вышли из служебной машины, чтобы осмотреть место происшествия и посмотреть на пострадавшую. В это время, согласно заключению судмедэкспертов, девушка была еще жива и ее можно было спасти.

В суде адвокаты подсудимых оправдывали бездействие подсудимых усталостью в конце смены и просили суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Обвинение просило для полицейских два года колонии-поселения.

Сотрудников полиции приговорили к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности. Их лишили права занимать должности на госслужбе в течение 3 лет. Осужденные могут обжаловать приговор.

Напомним, 20 июля около 9 часов вечера Дарья отправилась на пробежку. На следующий день ее тело с признаками насильственной смерти нашли в кювете вдоль трассы по направлению из Костаная в пригород Тобыл. По делу задержаны двое подозреваемых.

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