Российские Су-25 и Ми-8 уничтожили колонну бронетехники «противника» на учениях в Кыргызстане

CA-NEWS (KG) - Экипажи штурмовиков Су-25 и вертолетов Ми-8 уничтожили колонну бронетехники «противника» на полигоне Эдельвейс в Кыргызстане, сообщает в пятницу, 5 октября пресс-служба Минобороны РФ.

«По легенде летно-тактических учений, в ходе разведки в горах была выявлена колонна легкобронированной техники условного противника. Получив данные, звено штурмовиков Су-25СМ «Грач» нанесли ракетно-штурмовой удар по позициям «противника», - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что разгром вражеской техники завершили два вертолета Ми-8, которые добили колонну неуправляемыми авиационными ракетами и уничтожили отступающих "боевиков" из бортовых пушек.