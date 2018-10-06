РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Российские Су-25 и Ми-8 уничтожили колонну бронетехники «противника» на учениях в Кыргызстане

CA-NEWS (KG) - Экипажи штурмовиков Су-25 и вертолетов Ми-8 уничтожили колонну бронетехники «противника» на полигоне Эдельвейс в Кыргызстане, сообщает в пятницу, 5 октября пресс-служба Минобороны РФ.

«По легенде летно-тактических учений, в ходе разведки в горах была выявлена колонна легкобронированной техники условного противника. Получив данные, звено штурмовиков Су-25СМ «Грач» нанесли ракетно-штурмовой удар по позициям «противника», - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что разгром вражеской техники завершили два вертолета Ми-8, которые добили колонну неуправляемыми авиационными ракетами и уничтожили отступающих "боевиков" из бортовых пушек.

print
  • В Душанбе стражей порядка наказали за правонарушения школьников
  • В Индонезии число жертв землетрясения и цунами выросло до 1558 человек
  • Император Японии принял президента Таджикистана
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×