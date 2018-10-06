США передали Таджикистану строительную технику и транспортные средства на $8 млн

CA-NEWS (TJ) - Посольство США в Дунашбе предоставило Таджикистану строительное оборудование, тяжелую строительную технику и тактические транспортные средства, предназначенные для патрулирования, командования, разведки, оказания скорой помощи и перемещения войск стоимостью $8 млн. Об этом в пятницу, 5 октября сообщила пресс-служба диппредставительства.

«Это оборудование поможет пограничникам и Министерству обороны построить современные препятствия для незаконного оборота (наркотиков) в афганском пограничном районе Хатлонской области, в то время как тактические средства увеличат их способность патрулировать эту территорию», - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, в прошедшей в Душанбе церемонии приняли участие поверенный в делах США Кевин Коверт, председатель Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Саймумин Ятимов и командующий пограничными войсками республики Раджабали Рахмонали.

По данным посольства, за 26 лет Соединенные Штаты предоставили Таджикистану более $1,8 млрд на программы развития частного сектора, сельского хозяйства, здравоохранения, образования и безопасности.