Президент Узбекистана ввел безвизовый режим для граждан Франции

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 5 октября ввел безвизовый режим для граждан Франции, сообщила в пятницу, 5 октября пресс-служба Госкомитета по туризму республики.

«Указом президента Шавката Мирзиёева от 4 октября для граждан Франции установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан. Указ вступил в силу с 5 октября», - говорится в тексте.

По данным ведомства, это решение принято в целях создания наиболее благоприятных условий для развития международных отношений между Узбекистаном и Францией, способствующих культурному, научному, образовательному обмену между странами, улучшающих инвестиционный климат и положительно влияющих на развитие туристского потенциала страны

В феврале Мирзиёев подписал указ о введении с 10 февраля безвизового режима для граждан Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии, а также упрощенного порядка оформления туристических виз для граждан 39 стран, куда входили французские туристы. Безвизовый режим установлен Узбекистаном также со странами СНГ.

Напомним, президент Узбекистана8-9 октября посетит Францию с официальным визитом.