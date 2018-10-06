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  6 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Рахмон провел переговоры с премьером Японии. Было подписано 7 новых документов

CA-NEWS (TJ) - В пятницу, 5 октября состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщает пресс-служба таджикского лидера.

После доклада командующего почётным караулом прозвучали национальные гимны обоих государств. Затем главы государств прошли перед строем солдат и отдали дань уважения государственному флагу принимающей страны.

По итогам переговоров Эмомали Рахмон и Синдзо Абэ подписали 7 новых документов о сотрудничестве между странами.

В первую очередь Рахмон и Синдзо Абэ заключили совместное заявление об укреплении и дальнейшем развитии партнерства.

Кроме того, стороны подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран, меморандум по проекту «Программа учебных стипендий для развития человеческого потенциала (проект JDS)» и грантовое соглашение проекту «Учебные стипендии для развития человеческих ресурсов (проект JDS)».

Состоялось и заключение меморандума по периоду предолимпийской подготовки и тренировки перед Олимпийскими и Параолимпийскими играми Токио-2020 между Национальным олимпийским комитетом Таджикистана и японским городом Аомори.

Было также принято соглашение о сотрудничестве между НОК Таджикистана и Олимпийским комитетом Японии.

Самым последними были заключены меморандумы о сотрудничестве между Комитетом по делам молодежи и спорта Таджикистана и министерством образования, культуры и спорта Японии и между торгово-промышленными палатами двух стран.

Напомним, с 3 октября президент Таджикистана Эмомали Рахмон находился с официальным визитом в Японии.

Таджикский лидер уже посетил Хиросиму, где возложил цветы к монументу памяти жертв атомной бомбы в парке «Памяти мира» и побывал в Киото и древнем замке Нидзё.

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