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  6 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Военные из России и Монголии на учениях отработали огневое поражение «противника»

CA-NEWS (MNG) - Военные России и Монголии совместно отработали огневое поражение условного противника на учениях «Селенга-2018» в Бурятии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа и Вооруженных сил Монголии совместно отработали порядок огневого поражения условного противника, а также вопросы взаимодействия с вертолетами армейской авиации ВВО», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что огонь вели танки Т-72Б, боевые машины пехоты БМП-2, гаубичная артиллерия и минометы, а также реактивные системы залпового огня "Ураган". Все мишени, обозначающие условного противника, были поражены.

В совместном учении задействованы более тысячи военнослужащих и до 200 единиц боевой техники. Подразделения отрабатывают борьбу с незаконными вооруженными формированиями и проведут контртеррористические операции по нескольким сценариям с привлечением авиации и современной тактики огневого поражения целей.

Учения «Селенга» проводятся ежегодно с 2008 года. От российской стороны участвует тактическая группа общевойскового объединения ВВО в республике Бурятия.

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