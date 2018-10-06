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  6 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 1,6 тыс. человек

CA-NEWS (CA) - Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси достигло 1,6 тыс. человек. Об этом заявил министр-координатор по вопросам политики, юстиции и безопасности страны Виранто, пишет местный портал Detiknews.

Ранее власти Индонезии сообщали о 1558 погибших.

«На данный момент уже захоронены тела 1648 человек, при этом 563 пропали без вести», – сказал Виранто.

По словам чиновника, не всех погибших удается идентифицировать. Захоронения приходится проводить в срочном порядке, чтобы не допустить распространения инфекционных болезней.

О новых жертвах стало известно после того, как спасатели добрались в отрезанную от мира горными обвалами провинцию Дунгала.

28 сентября в Индонезии произошло землетрясения магнитудой 7,5, которое вызвало волну, поразившую два города и несколько селений. В городе Палу на острове Сулавеси тысячи человек оказались под завалами. Особенно тяжелая ситуация сложилась в провинции Дунгала, которая также сильно пострадала от стихии, однако из-за нехватки ресурсов и нарушенного дорожного сообщения основные силы спасателей сосредоточены в Палу.

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