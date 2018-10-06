В Таджикистане лидер оппозиционной Партии исламского возрождения (ПИВТ) заочно приговорен к заключению

CA-NEWS (TJ) - Верховный суд Таджикистана заочно приговорил к длительному тюремному сроку лидера Партии исламского возрождения (ПИВТ) Мухиддина Кабири, сообщает сообщает радио Озоди со ссылкой на источник.

«Заседания суда проходили в закрытом режиме и в отсутствие подсудимого», - сообщил источник в верховном суде Таджикистана.

Сообщить о других подробностях, в том числе о сроке тюремного заключения, он отказался, ссылаясь на отсутствие полномочий говорить об этом уголовном деле. «Единственное, что могу сказать – приговор слишком суровый» ,- выразил свое мнение источник.

Власти Таджикистана пока официально не сообщили о приговоре Кабири.

9 сентября в Варшаве четыре таджикские оппозиционные группы накануне в Варшаве создали Национальный альянс Таджикистана. Совет учредителей Национального альянса Таджикистана выбрал Кабири лидером новой коалиции таджикских оппозиционных сил.

Напомним, в сентябре 2015 года, после вооруженного мятежа замминистра обороны Абдухалима Назарзода, Верховный суд РТ объявил ПИВТ террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны.

Власти считают, что Мухиддин Кабири оказал содействие генералу Назарзода в совершении попытки государственного переворота. 14 высокопоставленных членов партии были приговорены к длительным срокам заключения, двое из них получили пожизненные сроки.

Лидер запрещенной в Таджикистане исламской партии с весны 2015 года находится за пределами страны. Он неоднократно отвергал все обвинения, заявляя, что уголовное преследование членов партии имеет политическую подоплеку.