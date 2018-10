Трамп обвинил Сороса в финансировании протеста против его кандидата в Верховный суд США

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп назвал людей, протестующих в Вашингтоне против утверждения на должность Верховного судьи его кандидата - Бретта Кавано - «проплаченными профессионалами», которых поддерживает американский финансист Джордж Соро. Об он написал на своей странице в Twitter.

Кроме того, на прошлой неделе две женщины, которые заявили, что являлись жертвами сексуальных домогательств, столкнулись в лифте в Сенате с сенатором-республиканцем Джеффом Флейком. Законодателя, как сообщает агентство Bloomberg, они пытались убедить не голосовать за назначение Кавано.

"Don't look away from me." Ana Maria Archila and Maria Gallagher, two women who said they were survivors of sexual assault, confronted Sen. Jeff Flake (R-Ariz.) Friday ahead of the Senate judiciary committee's vote on Judge Brett Kavanaugh. https://t.co/02x5mcA4C3 pic.twitter.com/ujSPtccLGd

«Очень невоспитанные крикуны в лифте - проплаченные профессионалы, которые пытаются выставить сенаторов в неприглядном свете», - отреагировал на инцидент в офисном здании Трамп. «Не поддавайтесь! К тому же обратите внимание на их одинаковые и профессиональные методы. [Их работа] оплачивается Соросом и другими», - написал Трамп в Twitter.​

The very rude elevator screamers are paid professionals only looking to make Senators look bad. Don’t fall for it! Also, look at all of the professionally made identical signs. Paid for by Soros and others. These are not signs made in the basement from love! #Troublemakers