Трамп обвинил Сороса в финансировании протеста против его кандидата в Верховный суд США

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп назвал людей, протестующих в Вашингтоне против утверждения на должность Верховного судьи его кандидата - Бретта Кавано - «проплаченными профессионалами», которых поддерживает американский финансист Джордж Соро. Об он написал на своей странице в Twitter.

Кроме того, на прошлой неделе две женщины, которые заявили, что являлись жертвами сексуальных домогательств, столкнулись в лифте в Сенате с сенатором-республиканцем Джеффом Флейком. Законодателя, как сообщает агентство Bloomberg, они пытались убедить не голосовать за назначение Кавано.

"Don't look away from me."



Ana Maria Archila and Maria Gallagher, two women who said they were survivors of sexual assault, confronted Sen. Jeff Flake (R-Ariz.) Friday ahead of the Senate judiciary committee's vote on Judge Brett Kavanaugh. https://t.co/02x5mcA4C3 pic.twitter.com/ujSPtccLGd — NBC Bay Area (@nbcbayarea) 29 сентября 2018 г.

«Очень невоспитанные крикуны в лифте - проплаченные профессионалы, которые пытаются выставить сенаторов в неприглядном свете», - отреагировал на инцидент в офисном здании Трамп. «Не поддавайтесь! К тому же обратите внимание на их одинаковые и профессиональные методы. [Их работа] оплачивается Соросом и другими», - написал Трамп в Twitter.​

The very rude elevator screamers are paid professionals only looking to make Senators look bad. Don’t fall for it! Also, look at all of the professionally made identical signs. Paid for by Soros and others. These are not signs made in the basement from love! #Troublemakers — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 октября 2018 г.

Как сообщает Евроньюс, сенат США проголосовал за окончание дебатов по кандидатуре Бретта Кавано на должность судьи Верховного суда. «За» проголосовал 51 сенатор, «против» - 49. Финальное голосование должно состояться в Сенате в субботу 6 октября.

Демократы, которые до конца рассчитывали торпедировать назначение консерватора Кавано в Верховный Суд, не скрывали своего разочарования.

В пятницу своё мнение о кандидатуре Кавано сформировали сомневавшиеся сенаторы-республиканцы, что фактически не оставляет сомнений, что его кандидатура в субботу будет одобрена.

По данным телеканала, за нарушение правил проведения публичных мероприятий и воспрепятствование работе законодателей несколько человек были задержаны полицией Капитолия. В четверг на Капитолийском холме были задержаны около 300 участников протестов против назначения Кавано.

В сентябре, за день до голосования в Юридическом комитете Сената США о его назначении, The Washington Post опубликовала статью о профессоре психологии из Калифорнии Кристин Блейзи Форд, которая обвинила Кавано в попытке изнасилования на вечеринке в начале 1980-х годов. В том же месяце однокурсница Кавано, с которой он учился в Йеле, Дебора Рамирез обвинила Кавано в непристойной пьяной выходке примерно в те же годы.