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  7 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп обвинил Сороса в финансировании протеста против его кандидата в Верховный суд США

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп назвал людей, протестующих в Вашингтоне против утверждения на должность Верховного судьи его кандидата - Бретта Кавано - «проплаченными профессионалами», которых поддерживает американский финансист Джордж Соро. Об он написал на своей странице в Twitter.

Кроме того, на прошлой неделе две женщины, которые заявили, что являлись жертвами сексуальных домогательств, столкнулись в лифте в Сенате с сенатором-республиканцем Джеффом Флейком. Законодателя, как сообщает агентство Bloomberg, они пытались убедить не голосовать за назначение Кавано.

«Очень невоспитанные крикуны в лифте - проплаченные профессионалы, которые пытаются выставить сенаторов в неприглядном свете», - отреагировал на инцидент в офисном здании Трамп. «Не поддавайтесь! К тому же обратите внимание на их одинаковые и профессиональные методы. [Их работа] оплачивается Соросом и другими», - написал Трамп в Twitter.​

Как сообщает Евроньюс, сенат США проголосовал за окончание дебатов по кандидатуре Бретта Кавано на должность судьи Верховного суда. «За» проголосовал 51 сенатор, «против» - 49. Финальное голосование должно состояться в Сенате в субботу 6 октября.

Демократы, которые до конца рассчитывали торпедировать назначение консерватора Кавано в Верховный Суд, не скрывали своего разочарования.

В пятницу своё мнение о кандидатуре Кавано сформировали сомневавшиеся сенаторы-республиканцы, что фактически не оставляет сомнений, что его кандидатура в субботу будет одобрена.

По данным телеканала, за нарушение правил проведения публичных мероприятий и воспрепятствование работе законодателей несколько человек были задержаны полицией Капитолия. В четверг на Капитолийском холме были задержаны около 300 участников протестов против назначения Кавано.

В сентябре, за день до голосования в Юридическом комитете Сената США о его назначении, The Washington Post опубликовала статью о профессоре психологии из Калифорнии Кристин Блейзи Форд, которая обвинила Кавано в попытке изнасилования на вечеринке в начале 1980-х годов. В том же месяце однокурсница Кавано, с которой он учился в Йеле, Дебора Рамирез обвинила Кавано в непристойной пьяной выходке примерно в те же годы.

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