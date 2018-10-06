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  6 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана 8-9 октября посетит Францию с официальным визитом

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8-9 октября 2018 года посетит Францию с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе визита запланированы переговоры глав двух государств, встречи с руководством Парламента, представителями ведущих компаний и финансовых институтов Франции.

«В повестку дня узбекско-французского саммита включены вопросы дальнейшего развития политического диалога, расширения практического сотрудничества в торгово-экономической и финансовой сферах, совместной реализации инвестиционных проектов в различных отраслях, а также активизации культурно-гуманитарного обмена», - говорится в сообщении.

Глава Узбекистан также проведет встречу с представителями ведущих компаний и финансовых институтов Франции.

По итогам встреч и переговоров Узбекистан и Франция планируют подписать более 10 межправительственных и межведомственных документов, включая соглашения о взаимодействии в сферах экономики и финансов, транспорта, туризма, экологии, культуры и искусства, программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами и другие.

Глава Узбекистана также встретится с генеральным директором Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры Одри Азуле. Стороны обсудят перспективы углубления партнерства между Узбекистаном и ЮНЕСКО. В рамках встречи будет подписан совместный План действий на 2018-2021 годы.

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