Королеве Елизавете в 2025 году придется покинуть свои покои в Букингемском дворце на время ремонта

CA-NEWS (CA) - Королеве Елизавете II в 2025 году придется покинуть свои покои в Букингемском дворце. Здание сильно обветшало, и ему требуется капитальный ремонт, который продлится 10 лет, сообщает Би-би-си.

Стоимость работ предварительно оценивается почти в $500 млн. В ходе реновации будет полностью сменена электропроводка, которая в любой момент может стать источником пожара, а также система отопления, грозившая дворцу потопом.

Собственно, работы по благоустройству Букингемского дворца уже начались в апреле прошлого года, однако в пятницу представитель королевы официально объявил о сроках поведения ремонта: его планируется завершить к 2027 году.

Работы будут вестись таким образом, чтобы как можно меньше нарушать сложившийся уклад жизни 92-летней королевы и ее супруга принца Филипа, которому 97 лет. И все же в 2025 году им придется на пару лет покинуть свои апартаменты в северном крыле дворца.

«Королева - чрезвычайно прагматичная женщина, и она хочет как можно дольше оставаться во дворце, - сообщил журналистам на условиях анонимности один из высокопоставленных придворных. - Она сама сказала: дайте мне знать, когда захотите, чтобы я съехала».

К настоящему времени во дворце уже сменили три километра старой электропроводки, и сейчас идут работы по вывозу содержимого знаменитого Восточного крыла.

Именно он является официальным фасадом дворца и там расположен балкон, на котором по торжественным случаям появляется королевская семья. На будущей неделе сбоку от здания будут возведены временные помещения для 200 подрядчиков.

Работаем без перерывов

Впрочем, дворец будет по-прежнему открыт на случай официальных визитов и традиционных мероприятий, и как говорит администратор королевской резиденции Тони Джонстон-Берт, ремонт никак не отразится на внешнем виде здания, поскольку его не будут убирать в леса.

«Я не сомневаюсь, что вложив столь крупные суммы в ремонт сегодня, мы сможет избежать куда боле дорогостоящих и потенциально катастрофических аварий здания на многие годы вперед», - заявил Джонстон-Берт.

В ходе ремонта Восточного крыла придется также временно выселять офисы детей королевы: принцессы Анны, принца Эндрю и принца Эдварда.

Зато наследнику престола принцу Чарльзу перебираться никуда не придется: его лондонская резиденция находится по соседству с Букингемским дворцом, в Кларенс-хаусе.

На протяжении шести месяцев из Восточного крыла предстоит вывезти около 3 тыс. произведений искусства, включая кровати, часы и канделябры из Королевской коллекции, размещенные в 200 комнатах.

По словам директора Королевской коллекции Тима Нокса, некоторые из этих предметов будут выставлены на обозрение в других дворцах, но 150 произведений искусства вернутся в Королевский павильон в Брайтоне на южном побережье Англии.

До 1850 года они находились в этой экстравагантной резиденции Георга IV, но переехали в Лондон, когда Павильон был продан.

Сам Букингемский дворец был построен в 1703 году как частная резиденция, а дворцом стал лишь в 1761 году, когда его приобрел король Георг III.

Восточное крыло было пристроено к нему во времена правления Виктории, а в 1914 году, при Георге V, дедушке нынешней королевы, фасад был облицован прочным портлендским камнем.