В Узбекистане запретили к показу более 200 фильмов

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане подготовили список из 225 фильмов, запрещенных к просмотру, сообщает «Sputnik Узбекистан».

Инспекция по контролю в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий республики попросила операторов и провайдеров телекоммуникационных систем до 10 октября удалить со своих внутренних ресурсов не рекомендованную к показу продукцию.

В список вошли российские ленты «Диггеры» и «Дизлайк», а также зарубежные фильмы ужасов - «Резня на мельнице», «Эбола-зомби», «Она нашла Ад» и «Кровавая жатва».

Под запрет попала трилогии писательницыЭ. Л. Джеймс и все фильмы, снятые по мотивам ее книг – «Пятьдесят оттенков серого», «На пятьдесят оттенков темнее» и «Пятьдесят оттенков свободы».

Доступ ограничат и к фильму Ларса фон Триера «Нимфоманка». В основном власти не рекомендуют населению смотреть кино со сценами насилия, жестокости и эротического содержания.