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  6 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В ООН запросили $50,5 млн на чрезвычайную помощь Индонезии
Предыстория: Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 1,6 тыс. человек

CA-NEWS (CA) - В ООН разработали план чрезвычайной помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения и цунами в Индонезии. Его общая стоимость - $50,5 млн, сообщается на сайте международной организации.

Обнародованный в Джакарте план предусматривает оказание помощи 191 тыс. человек на протяжении трех месяцев.

«Он был разработан в тесном сотрудничестве с правительством Индонезии и фактически представляет собой техническую и другую поддержку усилий индонезийских властей», - сообщил представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лэрке в пятницу на брифинге в Женеве.

В ООН уже выделили на помощь Индонезии 15 млн из Фонда реагирования на чрезвычайные ситуации. Эти средства будут направлены на восстановление водоснабжения, обустройство временных лагерей, закупку продовольствия и другие цели.

Международная организация по миграции (МОМ) готовит к отправке колонну из 11 машин с 83 тыс. литров воды. Кроме того, МОМ направляет в зону бедствия 300 добровольцев из числа студентов, вооружив их специальной компьютерной программой, которая позволяет отслеживать перемещение людей и оценивать объем необходимой помощи. На проекты в Индонезии МОМ выделила $200 тыс. из внутренних резервов.

Масштабные операции развернули и сотрудники Комитета Красного Креста. Они помогают эвакуировать пострадавших из труднодоступных горных районов и обеспечивают их предметами первой необходимости.

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