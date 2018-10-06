Туркменистан после месяца блокады начал пропускать фуры с таджикскими грузами

CA-NEWS (TJ) - С 5 октября десятки таджикских грузовиков, которые более месяца стояли у границы Туркменистана, начали двигаться в сторону Таджикистана и наоборот, сообщает «ASIA-Plus» со ссылкой на Минтрансе страны.

«Машины, принадлежащие таджикским грузоперевозчикам начали пропускать с 5 октября. За день до этого, 4 октября, пропустили турецкие и иранские машины с грузами для Таджикистана и из Таджикистана», - сообщили в ведомстве.

В Минстрансе также сообщили, все это время действовал запрет на проезд и для железнодорожных грузов. «Со вчерашнего дня туркменская сторона начала пропускать и эти грузы», - говорится в сообщении.

Между тем, о причинах задержания транспорта на границе Туркменистана так и не сообщается.

Власти Туркменистана с конца августа не пропускали фуры таджикских грузоперевозчиков на свою территорию. Водители, застрявшие на ирано-туркменской границе, говорили, что не знают, по какой причине их не пропускают в Туркменистан.

Водители утверждали, что аналогичную картину можно наблюдать и на других КПП на туркменско-иранской границе.

В свою очередь, иранские власти заявили, что не имеют отношения к сложившейся ситуации. ​Умед Джаханхо, представитель таможни провинции Хорасан-Резави, сказал 8 сентября агенству IRNA, что Иран не создавал никаких препятствий для транзита таджикских машин на пункте пропуска «Лютфабад».

Министерство транспорта Таджикистана рекомендовало водителям грузовиков воспользоваться альтернативными маршрутами - доехать до Баку, оттуда через Каспийское море до казахского порта Актау и через Казахстан и Узбекистана добраться до Таджикистана.

В середине сентября Ашхабад заявил, что фуры, следующие транзитом в Таджикистан, простаивают на туркменской границе из соображений безопасности. Такая формулировка содержалась в официальном письме туркменской стороны в адрес министерства иностранных дел Таджикистана.