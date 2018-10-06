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  6 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Умерла оперная певица Монсеррат Кабалье

CA-NEWS (CA) - В возрасте 85 лет в госпитале Сан-Пау в Барселоне умерла всемирно известная оперная певица Монтсеррат Кабалье, сообщает El Pais.

Источники El Espanol сообщают, что похороны артистки пройдут восьмого октября в полдень.

В конце сентября Кабалье проходила лечение в одной из барселонских клиник из-за проблем с мочевым пузырем.

До этого, в октябре 2012 года, тогда 79-летняя Кабалье попала в отделение интенсивной терапии больницы Sant Pau в Барселоне из-за микроинсульта.

Певица прославилась своей виртуозной техникой бельканто. Она исполнила в общей сложности около 800 камерных произведений. Международная известность пришла к певице в 1965 году, когда она заменила заболевшую американскую оперную звезду Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджиа в одноименной опере Гаэтано Доницетти.

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