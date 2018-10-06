В регионах Таджикистана возобновили профилактику отключения электричества

CA-NEWS (TJ) - Бесперебойная подача электроэнергии в сельских районах Таджикистана продолжилась всего лишь пару суток. Электричество в районах «вырубили» опять минувшей ночью и сегодня днем, а в «Барки точик» не могут, пока сказать, сколько это продолжиться, сообщает «Авеста».

Напомним, начиная с 19-20 сентября по 3 октября текущего года, в большинстве сельских районах страны электричество подавалось по 7-8 часов с сутки. «Свет» населению отключали с 8 часов утра и до 18 часов вечера и в ночное время суток с 23 или 00 часов до 4 или 5 часов утра.

Тогда представители профильных энергетических ведомств, в частности «Барки точик» объяснили ситуацию «профилактическими работами», которые проводятся с целью подготовки линии электропередач к предстоящей зиме.

Однако, по утверждению отдельных лиц, представляющих сферу энергетики, отключения связаны с необходимостью заполнения водохранилища в Рогуне для пуска первой очереди ГЭС, который состоится 16 ноября текущего года в торжественной обстановке.

Отключения продолжились до 2 октября, когда электричество населению кишлаков подали в полном объеме, как ночью, так и днем. В электрических сетях на местах обратившимся разъяснили, что профилактические работы завершены и возобновлена бесперебойная подача электричества.

Прошло всего двое суток, и отключения возобновились, как в ночное, так и дневное время суток.

Руководитель пресс-центра госэнергохолдинге «Барки точик» Нозир Едгори отметил, что профилактические работы продолжаются, и сообщение некоторых СМИ об их завершении не соответствуют действительности. «Пока я точно не могу сказать, сколько еще продолжаться эти работы», – резюмировал он.

Между тем в энергосекторе страны отмечают о снижении проточности воды на реке Вахш в районе Нурекского водохранилища по сравнению с прошлогодними показателями, однако выработка электроэнергии не снижается.

По данным энергосектора, ежесуточно в стране, в среднем вырабатывается порядка 31 млн. кВт/ч электроэнергии, основная часть, которой идет на удовлетворение внутренних потребностей страны.