Бывший сотрудник Бюро принудительного исполнения приговорен к 16 годам тюрьмы за убийство своего начальника

CA-NEWS (UZ) - 3 октября суд приговорил к 16 годам тюремного заключения бывшего сотрудника Бюро принудительного исполнения Яккабагского района Кашкадарьинской области Шавката Ибратова, который 3 мая этого года напал с ножом и убил своего начальника Бахрома Джураева. Родственники Шавката Ибратова утверждают, что процесс был несправедливым, а судья не принял во внимание показания свидетелей, давших показания в пользу обвиняемого, сообщает радио Озодлик.

Кашкадарьинский областной суд по уголовным делам 3 октября приговорил 23-летнего бывшего сотрудника Бюро принудительного исполнения (БПИ) Яккабагского района к шестнадцати годам тюремного заключения. Ибратов будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Суд признал Шавката Ибратова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части второй статьи 97 («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах лица или его близких родственников в связи с выполнением им своего служебного или гражданского долга») Уголовного кодекса Узбекистана.

Напомним, Шавкат Ибратов напал с ножом на начальника БПИ Яккабагского района Бахрома Джураева 3 мая этого года. Бывший сотрудник БПИ Ибратов, посчитавший, что начальник уволил его с работы незаконно, нанес Джураеву четыре ножевых ранений

Бахром Джураев был госпитализирован в больницу Яккабагского района с ножевыми ранениями. Позже родственники Джураева повезли его в больницу в городе Карши, а оттуда увезли в Ташкент. Спустя три месяца Бахром Джураев скончался в одной из столичных больниц.

Один из сотрудников БПИ Яккабагского района, говоривший с репортером «Озодлика» на условиях анонимности, рассказал, что в день инцидента Шавкат Ибратов явился в кабинет Бахрома Джураева в состоянии алкогольного опьянения.

«После того, как наш начальник Бахром Джураев уволил с работы нашего коллегу Шавката Ибратова, Ибратов напился и явился в кабинет начальника с ножом в руках. Шавкат нанес Джураеву четыре ножевых ранения. Сказать честно, между Ибратовым и нашим начальником был конфликт. Дело в том, что за месяц до инцидента Шавкат не смог пройти аттестацию», – сказал сотрудник БПИ Яккабагского района.

Старшая сестра Шавката Ибратова Гульсанам Ибратова, участвовавшая в судебном процессе по делу брата, говорит, что ее брат приговорен к очень большому сроку заключения.

«Во-первых, во время процесса суд не учел слова моего брата, который рассказал о том, каким человеком на самом деле был его начальник. Брат рассказал, что Джураев постоянно обзывал его «крысой». Мой брат убил своего начальника в целях самообороны. Дело в том, что в тот день Джураев вызвал моего брата в свой кабинет, там он начал оскорблять и избивать Шавката. Брат в порыве гнева схватил кухонный нож и нанес им удары Бахрому Джураеву. Даже свидетели рассказали в суде, что Шавката взять в руки нож заставили незаконные действия Бахрома Джураева. Во-вторых, после нападения Бахром Джураев пролечился в больнице, и выписавшись, еще две недели работал начальником в Бюро. Затем он снова заболел и лег в больницу. Умер Джураев от последствий удара ножом, нанесенных моим братом, или от другой болезни – неизвестно. В суде этот вопрос не рассматривался», – говорит Гульсанам Ибратова.

Она заявила, что недовольна приговором суда и намерена обжаловать приговор.

В Кашкадарьинском областном суде по уголовным делам не стали комментировать приговор, вынесенный бывшему сотруднику БПИ Яккабагского района Шавкату Ибратову.