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  6 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане создана служба для борьбы с финансированием терроризма

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление, предписав создать Службу финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики, сообщает в пятницу, 5 октября пресс-служба главы государства.

Как следует из текста документа, Служба создаётся в целях успешного претворения в жизнь задач, вытекающих из Закона Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и международных договоров.

Подписывая документ, глава государства отметил, что Туркменистан в последние годы реализует комплексные меры в этой сфере, и на сегодняшний день признан государством, не представляющим риска при совершении финансовых операций.

В этой связи туркменский лидер подчеркнул важность вступления Туркменистана в 2010 году в состав Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Постановлением утверждены структура и Положение о ней.

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