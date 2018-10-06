В Туркменистане создана служба для борьбы с финансированием терроризма

- Туркменистан, политика
- 15:21, 06 октября 2018
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CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление, предписав создать Службу финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики, сообщает в пятницу, 5 октября пресс-служба главы государства.
Как следует из текста документа, Служба создаётся в целях успешного претворения в жизнь задач, вытекающих из Закона Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и международных договоров.
Подписывая документ, глава государства отметил, что Туркменистан в последние годы реализует комплексные меры в этой сфере, и на сегодняшний день признан государством, не представляющим риска при совершении финансовых операций.
В этой связи туркменский лидер подчеркнул важность вступления Туркменистана в 2010 году в состав Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Постановлением утверждены структура и Положение о ней.