В Таджикистане 17% населения живут менее чем на $1 в день

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане 17% населения живут менее чем на $1 в день, а почти половина - на $1,33, сообщает ТаджикТА со ссылкой на обзоре Всемирной продовольственной программы ООН (WFP).

«Таджикистан является наиболее бедной страной СНГ, где 47% населения живет менее, чем на $1,33 в день, а 17% живут менее, чем на $0,85», - говорится в обзоре.

Согласно методологии Всемирного банка, бедным считается население, живущее менее чем на $1,9 в день.

В Обзоре отмечается, что ВПП разрабатывает пятилетний страновой стратегический план, который направлен на поддержку усилия правительства Таджикистана по достижению «Нулевого голода» (TheZero Hunger) к 2024 году.

Ожидается, что подготавливаемый в настоящее время план будет утвержден в середине будущего года.

ВПП оказывает продовольственную помощь наиболее уязвимым слоям населения в Таджикистане с 1993 года.

Согласно официальным государственным данным, 29,7% населения Таджикистана бедствует, а 14% - находится в крайней нищете.

В исследовании Всемирного банка отмечается, что самые низкие показатели бедности наблюдаются в Душанбе и Согдийской области, где сосредоточена большая часть экономической деятельности.

Напротив, ГБАО, Хатлон и районы республиканского подчинения обычно характеризуются уровнем бедности выше среднего по стране.