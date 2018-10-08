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  8 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Москве прошла консультативная встреча между МИД Монголии и России

CA-NEWS (MNG) - 5 октября в Москве состоялась очередная политическая консультативная встреча между МИД Монголии и РФ, сообщает Montsame.

Монгольскую сторону возглавил директор департамента политики и планирования Ш.Одонбаатар, российскую – директор департамента внешнеполитического планирования О.В.Степанов.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия и актуальным международным проблемам.

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