В Москве прошла консультативная встреча между МИД Монголии и России

Монголия, политика

14:00, 08 октября 2018

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CA-NEWS (MNG) - 5 октября в Москве состоялась очередная политическая консультативная встреча между МИД Монголии и РФ, сообщает Montsame.

Монгольскую сторону возглавил директор департамента политики и планирования Ш.Одонбаатар, российскую – директор департамента внешнеполитического планирования О.В.Степанов. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия и актуальным международным проблемам.