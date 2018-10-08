Таджикистан и Индия подписали 10 новых документов о сотрудничестве

CA-NEWS (TJ) - Текущее состояние и перспективы развития таджикско-индийского сотрудничества обсуждены 8 октября в Душанбе на встрече президента Таджикистана Эмомали Рахмона с президентом Индии Шри Рам Натх Ковиндом, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи президентов и расширенной делегации сторон были обсуждены основные направления сотрудничества между Таджикистаном и Индией, закрепленные свыше 60 нормативными документами.

С учетом широких инвестиционных возможностей и наличием больших материальных резервов, которыми располагает Таджикистан, стороны выразили заинтересованность в создании совместных предприятий и использовании передовых индийских технологий в РТ.

«Мы готовы сотрудничать с Индией в горной промышленности, особенно в сфере переработки металлов и минералов – серебра, сурьмы, ртути, драгоценных камней ювелирных изделий», – подчеркнул в ходе встречи Эмомали Рахмон.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения, образования, фармацевтической отрасли, а также в сфере безопасности, в частности в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной преступностью.

По итогам встречи на высшем уровне, прошедшей в рамках государственного визита президента Индии, были подписаны 10 новых документов, регламентирующих таджикско-индийской сотрудничество.

Были подписаны совместное заявление президентов Таджикистана и Индии; меморандум между правительствами Таджикистана и Индии о сотрудничестве в сфере управления стихийными бедствиями; меморандум между правительствами Таджикистана и Индии о сотрудничестве в сфере использования в мирных целях космических технологий для развития; меморандум между Комитетом по делам молодежи и спорта Таджикистана и министерством молодежи и спорта Индии о сотрудничестве в молодежной сфере.

Так же были подписаны меморандум между министерством энергетики и водных ресурсов Таджикистана и министерством новой и возобновляемой энергии Индии о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергии; меморандум о сотрудничестве между Академией наук Таджикистана и Советом по сельскохозяйственным исследованием Индии; меморандум между Таджикским государственным медицинским университетом имени Абуали ибни Сино и Центральным исследовательским медицинским советом о сотрудничестве в медицинской сфере; программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Таджикистана и Индии на 2018-2021 годы; программа о культурном взаимообмене между министерствами культуры и Индии на 2019-2023 годы и меморандум о сотрудничестве между Центром стратегических исследований при президенте Таджикистана и индийским Международным Фондом Вивекананда.