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  8 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Индии возложил венок к памятнику Исмоилу Сомони в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Президент Республики Индия Рам Натх Ковинд 8 октября, в рамках государственного визита в Республику Таджикистан посетил площадь «Дусти» («Дружба») в городе Душанбе, сообщает НИАТ Ховар.

Президент Республики Индия Шри Рам Натх Ковинд возложил венок к памятнику основоположнику таджикского государства Исмоилу Сомони.

В этой церемонии президента Республики Индия Шри Рама Натха Ковинда сопровождали заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан Махмадтоир Зокирзода и другие официальные лица.

Государственный визит президента Республики Индия Шри Рама Натха Ковинда в Республику Таджикистан продолжается.

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