Президент Индии возложил венок к памятнику Исмоилу Сомони в Душанбе
- Таджикистан, политика
- 15:11, 08 октября 2018
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CA-NEWS (TJ) - Президент Республики Индия Рам Натх Ковинд 8 октября, в рамках государственного визита в Республику Таджикистан посетил площадь «Дусти» («Дружба») в городе Душанбе, сообщает НИАТ Ховар.
Президент Республики Индия Шри Рам Натх Ковинд возложил венок к памятнику основоположнику таджикского государства Исмоилу Сомони.
В этой церемонии президента Республики Индия Шри Рама Натха Ковинда сопровождали заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан Махмадтоир Зокирзода и другие официальные лица.
Государственный визит президента Республики Индия Шри Рама Натха Ковинда в Республику Таджикистан продолжается.
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