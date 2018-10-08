В сети появился первый таджикский юридический онлайн-справочник

CA-NEWS (TJ) - Французская компания «Sadbarg» 1 октября запустила юридический онлайн-справочник под одноименным названием SADBARG, сообщает «Азия-Плюс».



На сегодняшний день справочник насчитывает около 200 юридических терминов и справок на таджикском и русском языках, сообщается на сайте.

По словам создателей, справочник составлен на основе действующего таджикского законодательства и под каждой справкой есть ссылки на правовые акты, которые использовались для ее составления.«С правовыми актами можно ознакомиться онлайн в формате pdf. Новые справки будут регулярно добавляться, а существующие будут обновляться по мере изменения таджикского законодательства», - сообщил адвокат французской компании SADBARG из Таджикистана Умар Арабов.

По его словам, целью проекта является предоставление возможности людям получить бесплатную, краткую, доступную и достоверную информацию по важнейшим юридическим вопросам.

Справочник состоит из 10 разделов, в частности, в нем есть разделы по семейным вопросам, по темам здравоохранения, гражданского состояния, недвижимости и др.

“Есть также раздел, посвященный трудовым мигрантам в России. Справки в этом разделе составлены на основе российского законодательства и затрагивают важные для мигрантов вопросы: въезд, проживание, патент, двойное гражданство и т.д.», - отметил Арабов.

Компания SADBARG была создана в сентябре специально для этого проекта. На данный момент компания занимается исключительно сайтом юридического справочника. Умар Арабов является одним из учредителей компании.

Справочник состоит из 10 разделов, в частности, в нем есть разделы по семейным вопросам, по темам здравоохранения, гражданского состояния, недвижимости и др. “Есть также раздел, посвященный трудовым мигрантам в России. Справки в этом разделе составлены на основе российского законодательства и затрагивают важные для мигрантов вопросы: въезд, проживание, патент, двойное гражданство и т.д.», - отметил Арабов. Компания SADBARG была создана в сентябре специально для этого проекта. На данный момент компания занимается исключительно сайтом юридического справочника. Умар Арабов является одним из учредителей компании. Подробнее: https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20181008/v-seti-poyavilsya-pervii-tadzhikskii-yuridicheskii-onlain-spravochnik