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  8 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Афганистане в результате столкновений с боевиками погибли 14 полицейских

CA-NEWS (CA) - По меньшей мере 14 силовиков, включая главу отделения полиции района Сайидабад, были убиты в результате атаки боевиков радикального движения «Талибан» на провинцию Вардак в центральном регионе Афганистана, сообщает в воскресенье, 7 октября телеканал Tolonews со ссылкой на представителя МВД республики

По данным телеканала, МВД опровергло распространившуюся информацию о том, что талибы захватили административный центр уезда Саид Абад, добавив, что силам безопасности удалось оттеснить нападавших. «Некоторые контрольно-пропускные пункты в районе были захвачены боевиками, но сам район - нет. Столкновения продолжаются», - сказал представитель МВД Насрат Рахими.

Как заявил представитель губернатора провинции Вардак Абдул Рахман Мангал, боевики атаковали контрольно-пропускные пункты в районе Саид Абад (около 85 км к юго-западу от Кабула)в провинции Вардак в субботу вечером.

В ходе контратаки афганским силовикам удалось ликвидировать ряд боевиков, однако их точное число не приводится. По данным местных автомобилистов, которые приводит телеканал, в течение двух дней было блокировано движение по шоссе Кабул - Кандагар - главной транспортной артерии, соединяющей столицу страны и юг республики.

Как сообщили агентству Reuters в афганской компании по энергоснабжению, крупная линия электропередачи, обслуживающая провинции Вардак и Газни, обесточена, нет электричества и в провинциях Логар и Пактия. «Ремонт линии будет произведен после стабилизации ситуации в области безопасности», - отметили в компании.

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