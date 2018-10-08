Иностранные дипломаты ознакомились с работой хаба в Хоргосе

CA-NEWS (KZ) - Дипломатический корпус зарубежных стран в Казахстане ознакомился с деятельностью Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос».

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК, в мероприятии приняли участие послы и представители дипмиссий из стран Европы, Азии, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки, африканского континента, а также руководители представительств ряда международных и региональных организаций, таких как Всемирный банк, ЭСКАТО, ОБСЕ.

Выступая перед дипломатами, глава ведомства Кайрат Абдрахманов отметил, что реализация программы «Нурлы жол» обеспечила оптимальную логистическую цепь от Восточного побережья Китая – порта Ляньюньган, через сухой порт на границе Казахстана и Китая по системе железнодорожных и автомобильных магистралей через Каспий в Европу. Данная логистическая цепочка является привлекательной для партнеров стран Центральной Азии, Китая, Кавказа, Турции и Европы тем, что связывает контейнерные мультимодальные маршруты Транскаспийского международного коридора.

«Главой государства поставлена амбициозная задача превратить Казахстан в важнейший евразийский транспортно-логистический хаб, для этого мы намерены обеспечить полноценную работу коридоров «Север-Юг», «Восток-Запад», «Западная Европа – Западный Китай», реализовать сопряжение Новой экономической политики «Нурлы жол» и китайской инициативы «Пояс и Путь» и подключить казахстанские регионы к межконтинентальным магистралям «Китай-Иран» и коридорам через Кавказ и Россию», - сказал министр.

По его словам, правительство РК планирует довести ежегодные доходы от транзита в 2020 году до $5 млрд, увеличить объем контейнерных перевозок до 2 млн, в 4 раза увеличить транзит для пассажирских перевозок воздушным транспортом и довести до 1,6 млн. поток транзитных пассажиров. К.Абдрахманов напомнил, что в прошлом году транзит грузов через Казахстан вырос на 17% и составил почти 17 млн тонн, и начиная с 2015 года доля транспортной отрасли в ВВП составляет в среднем не ниже 8%. Благодаря успешному запуску проекта МЦПС «Хоргос» в настоящее время изучается создание аналогичного МЦПС на казахстанско-узбекской границе.

Отмечается, что на территории МЦПС действует особый правовой режим для ведения приграничной торговли и делового сотрудничества с КНР и другими странами. Продолжительность безвизового пребывания на территории центра составляет 30 суток на основании документов, согласованных и признанных компетентными органами РК и КНР.

К функциям центра относятся коммерческие переговоры, презентация и сбыт товаров, терминальная и транспортная деятельность, организация разных типов региональных международных конференций, а также предоставление соответствующих услуг.

Общая площадь «Хоргоса» составляет 796 га, он состоит из двух частей: казахстанской (453 га) и китайской (343 га), соединенных между собой специальным пешеходно-транспортным переходом.