Курс доллара на Московской бирже превысил 67 руб.

CA-NEWS (CA) - Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов превысил 67 руб., курс евро — 77 руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Мосбиржи.

По информации на 10:20 мск, курс доллара составил 67,06 руб., курс евро — 77,13 руб.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в конце прошлой недели объяснил текущую волатильность рубля обострением обстановки на мировых рынках. Однако это явление носит краткосрочный характер, подчеркнув, что долгосрочные прогнозы министерства остаются в силе.