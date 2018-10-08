Курс доллара на Московской бирже превысил 67 руб.
- Азия и мир, общество
- 14:31, 08 октября 2018
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CA-NEWS (CA) - Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов превысил 67 руб., курс евро — 77 руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Мосбиржи.
По информации на 10:20 мск, курс доллара составил 67,06 руб., курс евро — 77,13 руб.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в конце прошлой недели объяснил текущую волатильность рубля обострением обстановки на мировых рынках. Однако это явление носит краткосрочный характер, подчеркнув, что долгосрочные прогнозы министерства остаются в силе.
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