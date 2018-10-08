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  8 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольская косметическая компания вошла в первую десятку на международном конкурсе в Женеве

CA-NEWS (MNG) - 15-й по счету общественный форум ВТО прошел в Женеве с 2 по 4 октября. Ключевой темой Форума 2018 стала «Торговля 2030», сообщает Montsame.

В ходе нынешнего форума был выбран победитель международного конкурса «Open to Export», инициированного Международной торговой палатой при поддержке ВТО в целях расширения возможностей для предпринимателей малого бизнеса на международном рынке.

Монголию на конкурсе представила косметическая компания «Lhamour» и она вошла в первую десятку лучших компаний. На последнем этапе конкурса «Lhamour» стала обладателем специального приза в упорном борьбе с другими компаниями-конкурентами.

Более 3 тыс. представителей общественных организаций и частного сектора, а также политиков и экономистов приняли участие в форуме. Основными обсуждаемыми проблемами стали: устойчивое развитие, влияние технологий на развитие мировой торговли товарами и услугами и обеспечение участия всех стран в этих процессах.


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