Рустам Эмомали поблагодарил таджикскую сборную по футболу за «серебро» на чемпионате Азии

CA-NEWS (TJ) - Президент Федерации футбола Таджикистана Рустам Эмомали поблагодарил юношескую сборную Таджикистана за отличное выступление на чемпионате Азии-2018, сообщает пресс-служба ФФТ.

На завершившемся накануне азиатском чемпионате, который проходил с 20 сентября по 7 октября в Малайзии, наша сборная не только выиграла серебряные медали, но и завоевала путевку на чемпионат мира-2019 (U-17) в Перу.

«Я хочу поблагодарить нашу юношескую сборную за отличный результат, достигнутый на чемпионате Азии-2018 в Малайзии. Наши ребята здорово выступили – выиграли серебряные медали! Команда показала свой характер не только на групповом этапе, но и в играх плей-офф против таких сильных сборных, как КНДР, Южная Корея и Япония», - сказал Рустам Эмомали в интервью сайту ФФТ.

По его словам, в финальном матче против сборной Японии команде немного не хватило везения.

«Но игроки сделали все от них зависящее до самого конца, боролись до последней секунды и подарили нам так много эмоций. Считаю, что завоеванные серебряные медали чемпионата Азии для нас равносильно золотым. Рад, что у нас есть отличная и перспективная юношеская сборная, которая порадовала всех нас», - отметил Рустам Эмомали.

Он также подчеркнул, что за время чемпионата Азии команду полюбили миллионы людей в Таджикистане, и это самое главное.

«Тренерскому штабу сборной во главе с Зайниддином Рахимовым спасибо большое за проделанную работу. Также хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку команды на протяжении всего чемпионата – без их поддержки достигнуть таких результатов было бы невозможно. Пользуясь случаем, желаю удачи нашей молодежной сборной, которая совсем скоро выступит на чемпионате Азии в Индонезии», – заключил президент Федерации футбола Таджикистана.

Рустам Эмомали - таджикский государственный деятель, мэр города Душанбе. Старший сын президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Так же является президентом федерации футбола Таджикистана.