В Монголии будет показана монодрама «Гамлет»

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 24 и 25 октября на сцене столичного центра «Корпорэйт Конвеншн» будет представлена монодрама по мотивам одной из самых знаменитых пьес в мировой драматургии – трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет», сообщает Montsame.



Таким образом, легендарное произведение английского драматурга будет представлено на монгольской сцене в виде монодрамы уже в третий раз. Творческая команда «Green entertainment» с более 20 участниками во главе с режиссером С.Баасанжаргалом работает над постановкой спектакля. Музыку для театрализованного представления сочиняет Г.Онон, а за художественный образ драмы отвечает Т.Болортувшин.

В этот раз сыграет "Гамлета" молодая актриса Л.Эрдэнэ-Очир.