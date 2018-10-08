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  8 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии будет показана монодрама «Гамлет»

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 24 и 25 октября на сцене столичного центра «Корпорэйт Конвеншн» будет представлена монодрама по мотивам одной из самых знаменитых пьес в мировой драматургии – трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет», сообщает Montsame.

Таким образом, легендарное произведение английского драматурга будет представлено на монгольской сцене в виде монодрамы уже в третий раз. Творческая команда «Green entertainment» с более 20 участниками во главе с режиссером С.Баасанжаргалом работает над постановкой спектакля. Музыку для театрализованного представления сочиняет Г.Онон, а за художественный образ драмы отвечает Т.Болортувшин.

В этот раз сыграет "Гамлета" молодая актриса Л.Эрдэнэ-Очир.

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