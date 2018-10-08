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  8 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На дорогах Узбекистана появятся велосипедные полосы

CA-NEWS (UZ) - На площадке обсуждения законодательных актов СОВАЗ опубликовали проект постановления правительства страны "О мерах по организации производства современных, экологически чистых транспортных средств (велосипедов) и строительства сети велосипедных дорожек в регионах Республики Узбекистан".

Согласно документу, в стране возникла необходимость устройства велосипедных дорожек в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения и размещения велосипедных дорожек на территориях общего пользования.

При подготовке заданий на проектирование, строительство, реконструкцию магистральных автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Республике, обеспечивающих въезд на территорию регионов, в установленном порядке предлагается предусматривать в составе работ устройство велосипедных дорожек в пределах границ полос отвода данных автомобильных дорог.

Кроме этого, документ предполагает расширение отечественного производства велосипедов. В частности, в Куйичирчикском районе Ташкентской области планируется создать СП «Ya Mei Gong Ye Yuan» по производству велосипедов.

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