Активизировать межпарламентское сотрудничество договорились спикеры парламентов Казахстана и Турции

CA-NEWS (KZ) - Активизировать межпарламентское сотрудничество договорились председатель мажилиса Нурлан Нигматулин и спикер Великого Национального Собрания Турции Бинали Йылдырым в ходе встречи в Анталье на полях Третьего совещании спикеров парламентов стран Евразии.

По их словам, как сообщает пресс-служба мажилиса, благодаря совместной эффективной работе, основанной на взаимопонимании лидеров двух стран Нурсултана Назарбаева и Реджепа Тайипа Эрдогана, Казахстан и Турция достигли высоких результатов в укреплении многопланового сотрудничества. Налажен интенсивный политический диалог, выстроены экономические связи, эффективно развивается взаимодействие во всех сферах сотрудничества.

Н.Нигматулин отметил, что импульс казахско-турецким отношениям придали официальный визит президента Турции в Казахстан в сентябре 2017 года и официальный визит президента Казахстана в Турцию в сентябре этого года. По мнению председателя мажилиса, перспективными сферами двустороннего сотрудничества могли бы стать транспорт и логистика, туризм, сельское хозяйство.

Н.Нигматулин и Б.Йылдырым выразили уверенность в том, что активизация взаимодействия казахстанских и турецких парламентариев будет способствовать всестороннему развитию взаимовыгодного сотрудничества между Астаной и Анкарой.