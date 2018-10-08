В ООН заявили о засухе и нехватке продуктов из-за потепления из-за глобального потепления

CA-NEWS (CA) - Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (IPCC) опубликовала отчет, в котором обрисовала возможные последствия изменения климата, которые ожидают планету, если выбросы парниковых газав сохранятся на нынешнем уровне.

В составлении доклада участвовали ученые из 40 стран, которые проанализировали более 6 тыс. научных работ по изменению климата.

В докладе утверждается, что к 2030 году температура на планете поднимется на 1,5 градус Цельсия выше доиндустриального уровня, что повысит риски возникновения глобальной засухи, пожаров и нехватки продовольствия. Также из-за глобального потепления растает арктический морской лед и повысится уровень моря, что приведет к наводнениям.

«При этом ограничение роста температуры полутора градусами требует быстрых, долгосрочных и беспрецедентных изменений во всех общественных аспектах», - говорится в докладе.

Для того, чтобы не допустить повышения температуры, глобальные выбросы углекислого газа к 2030 году должны снизиться на 45% и достигнуть нуля к 2050 году, считают специалисты IPCC.

По оценкам авторов доклада, ущерб от изменений климата в глобальном масштабе может оцениваться в $54 трлн.

В 2015 году 197 стран мира подписали Парижское соглашение по климату. Участники договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.