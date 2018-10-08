В Кашкадарье невестка избила 83-летнюю свекровь

CA-NEWS (UZ) - В Кашкадарьинской области Узбекистана невестка избила престарелую свекровь.

Инцидент произошел в Гузарском районе Кашкадарьинской области, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ МВД Республики Узбекистан.

Согласно данным МВД, 7 октября текущего года в селе Совбог мужчина поссорился с женой. Свекровь по время ссоры супругов попыталась разнять их, но невеста нанесла удары по ее ноге.

В результате 83-летняя женщина была доставлена в больницу.

Женщина задержана. По данному факту ведется расследование, - отмечается в сообщении МВД.