В Кашкадарье невестка избила 83-летнюю свекровь
- Узбекистан, происшествия
- 15:49, 08 октября 2018
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CA-NEWS (UZ) - В Кашкадарьинской области Узбекистана невестка избила престарелую свекровь.
Инцидент произошел в Гузарском районе Кашкадарьинской области, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ МВД Республики Узбекистан.
Согласно данным МВД, 7 октября текущего года в селе Совбог мужчина поссорился с женой. Свекровь по время ссоры супругов попыталась разнять их, но невеста нанесла удары по ее ноге.
В результате 83-летняя женщина была доставлена в больницу.
Женщина задержана. По данному факту ведется расследование, - отмечается в сообщении МВД.
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