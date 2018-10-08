Запущено грузовое сообщение по маршруту Ташкент—Пап—Маргилан—Андижан, через перевал Камчик

CA-NEWS (UZ) - Железнодорожная компания «Узбекистон темир йуллари» запустила грузовое сообщение по маршруту Ташкент — Пап — Маргилан — Андижан, через перевал Камчик.

На начальном этапе планируется осуществлять движение поездов раз в неделю. Далее исходя из спроса интенсивность грузоперевозок возрастет. Расстояние до конечного пункта назначения состав преодолевает за десять часов, сообщает "Народное слово".

— Контейнерный экспресс-поезд состоит из 60 вагонов, вмещающих свыше тысячи тонн грузов, — говорит начальник отдела бренд-менеджмента и маркетинга АО «Узбекистон темир йуллари» Фозилжон Шарипов. —Мощность тяги позволяет увеличить число вагонов до семидесяти.

"Значение грузового железнодорожного сообщения с областями Ферганской долины трудно переоценить, — комментирует событие главный инженер станции «Андижан-I» Давронбек Юнусов. — Перевозка грузов по стальным магистралям в регионе была прекращена в 2009 году. Прежде до Ангрена они доставлялись автомобильным транспортом. И лишь потом грузились на платформы. Это приводило к удорожанию расходов. Терялась оперативность, не было гарантии сохранности. Подобные неудобства теперь останутся позади. Производители экспортной продукции отныне смогут отгружать товар прямо со складов, если к предприятию есть подъездные пути".

Напомним, что через стратегический перевал Камчик, соединяющим три самые густонаселённые области Узбекистана (Фергану, Наманган и Андижан) с республикой, в октябре 2016 года запустили пассажирский поезд.