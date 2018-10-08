РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикистан и США расширяют сотрудничество в сфере правопорядка

CA-NEWS (TJ) - Вопросы сотрудничества в сфере правопорядка обсуждены в ходе рабочей поездки делегации Министерства внутренних дел Таджикистана в Соединенные Штаты Америки.

Как сообщили НИАТ «Ховар» в пресс-службе МВД РТ, делегация встретилась с заместителем помощника Госсекретаря Департамента США Кристин Мэдисон в городе Орландо штата Флорида.

На встрече выступили руководитель Аппарата Министра внутренних дел Машрабзода Джамшед Хол, национальный координатор по реформе милиции МВД Шодмонзода Фарход Алиёр, начальник Главного аналитического информационного центра МВД Боймахмадзода Музаффар и начальник Отдела милиции по вопросам экологии МВД Ализода Анварджон Джума. Они предоставили подробную информацию о реформе милиции, в частности, об организации правопорядка по туризму в Таджикистане.

Заместитель помощника Госсекретаря Департамента США Кристин Мэдисон, обсудив вопросы обеспечения общественного порядка и борьбы с незаконным оборотом наркотиков, подчеркнула, что в будущем США продолжат взаимовыгодное сотрудничество с Республикой Таджикистан.

print
  • МВФ назвал главные последствия кризиса 2008 года
  • Смертельное селфи: почти 260 погибших за шесть лет в мире, - исследование
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×