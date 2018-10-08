Таджикистан и США расширяют сотрудничество в сфере правопорядка

CA-NEWS (TJ) - Вопросы сотрудничества в сфере правопорядка обсуждены в ходе рабочей поездки делегации Министерства внутренних дел Таджикистана в Соединенные Штаты Америки.

Как сообщили НИАТ «Ховар» в пресс-службе МВД РТ, делегация встретилась с заместителем помощника Госсекретаря Департамента США Кристин Мэдисон в городе Орландо штата Флорида.

На встрече выступили руководитель Аппарата Министра внутренних дел Машрабзода Джамшед Хол, национальный координатор по реформе милиции МВД Шодмонзода Фарход Алиёр, начальник Главного аналитического информационного центра МВД Боймахмадзода Музаффар и начальник Отдела милиции по вопросам экологии МВД Ализода Анварджон Джума. Они предоставили подробную информацию о реформе милиции, в частности, об организации правопорядка по туризму в Таджикистане.

Заместитель помощника Госсекретаря Департамента США Кристин Мэдисон, обсудив вопросы обеспечения общественного порядка и борьбы с незаконным оборотом наркотиков, подчеркнула, что в будущем США продолжат взаимовыгодное сотрудничество с Республикой Таджикистан.