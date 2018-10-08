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  8 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан примет участие в 3-й конференции спикеров парламентов стран Евразии

CA-NEWS (TJ) - Делегация парламента Таджикистана отбыла 8 октября в Анталию (Турция) для участия в третьей конференции спикеров парламентов стран Евразии.

Как сообщил «Авеста» начальник пресс-центра Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана Мухаммадато Султонов, на конференции в Анталии примут участие заместитель спикера Маджлиси намояндагон Акрамшо Фелалиев и депутат парламента Рустам Кудратов.

По словам М.Султонова, с 8 по 12 октября таджикские парламентарии в рамках конференции проведут ряд встреч с главами парламентских делегаций стран-участниц мероприятия.

Также Акрамшо Фелалиев выступит перед участниками конференции.

Всего в работе конференции председателей парламентов стран Евразии примут участие делегации из более чем 40 стран мира.

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