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  8 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Экс-мэр Алматы Виктор Храпунов и его супруга заочно приговорены к 17 и 14 годам тюрьмы

CA-NEWS (KZ) - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы вынес приговор в отношении экс-мэра города Виктора Храпунова и его супруги Лейлы Храпуновой.

Согласно постановлению суда, оглашенному 8 октября, В.Храпунов приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности, с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности в Национальном банке, финансовых учреждениях, в государственных организациях и других учреждениях. Его деяния квалифицировались по статьям «Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней», «Присвоение и растрата вверенного чужого имущества», «Мошенничество», «Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем», «Злоупотребление должностными полномочиями», «Получение взятки» Уголовного кодекса Казахстана.

Л.Храпуновой назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности на госслужбе. Ее обвинили в создании и руководстве организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней, мошенничестве и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем.

Их зять А.Ильясов, подозреваемый в мошенничестве, приговорен к 5 годам.

Причиненный ущерб государству, по информации Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, превышает $250 млн.

Приговор суда вынесен заочно. По последним данным, осужденные живут в Швейцарии.

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