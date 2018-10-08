Нобелевскую премию по экономике присудили за долгосрочный макроанализ

CA-NEWS (CA) - Премию Шведского национального банка по экономическим наукам, учрежденную в память об Альфреде Нобеле, присудили Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру, говорится в Twitter Нобелевского комитета.

BREAKING NEWS: ⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus and Paul M. Romer. #NobelPrize pic.twitter.com/xUs6iSyI7h — The Nobel Prize (@NobelPrize) 8 октября 2018 г.

Премию они получили за работы в области глобального долгосрочного макроэкономического анализа: Первый - за внедрение проблем изменения климата в экономический анализ, второй - за исследования причин экономического роста.

Ученые разработали методы изучения наиболее фундаментальных и неотложных проблем нашего времени: продолжительного устойчивого роста мировой экономики и благосостояния населения планеты, объяснила свой выбор Шведская королевская академия наук.

Премия по экономике, в отличие от пяти других нобелевских премий — по медицине, физике, химии, литературе и премии мира, — не была учреждена самим Альфредом Нобелем в 1901 году. Ее учредил Банк Швеции в 1968 году по случаю своего 30-летия.

С тех пор финансовая организация ежегодно отчисляет Нобелевскому комитет сумму, равную размеру премии. Сама награда называется премией Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля. Размер Нобелевской премии — 9 млн крон, т.е. чуть больше $1 млн.

Церемония вручения премии состоится 10 декабря в Стокгольме, в день смерти ее основателя Альфреда Нобеля. Премия Шведского национального банка вручается с 1969 года.