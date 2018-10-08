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  8 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Нобелевскую премию по экономике присудили за долгосрочный макроанализ
Предыстория: Нобелевскую премию мира присудили борцам с сексуальным насилием в вооруженных конфликтах

CA-NEWS (CA) - Премию Шведского национального банка по экономическим наукам, учрежденную в память об Альфреде Нобеле, присудили Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру, говорится в Twitter Нобелевского комитета.

Премию они получили за работы в области глобального долгосрочного макроэкономического анализа: Первый - за внедрение проблем изменения климата в экономический анализ, второй - за исследования причин экономического роста.

Ученые разработали методы изучения наиболее фундаментальных и неотложных проблем нашего времени: продолжительного устойчивого роста мировой экономики и благосостояния населения планеты, объяснила свой выбор Шведская королевская академия наук.

Премия по экономике, в отличие от пяти других нобелевских премий — по медицине, физике, химии, литературе и премии мира, — не была учреждена самим Альфредом Нобелем в 1901 году. Ее учредил Банк Швеции в 1968 году по случаю своего 30-летия.

С тех пор финансовая организация ежегодно отчисляет Нобелевскому комитет сумму, равную размеру премии. Сама награда называется премией Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля. Размер Нобелевской премии — 9 млн крон, т.е. чуть больше $1 млн.

Церемония вручения премии состоится 10 декабря в Стокгольме, в день смерти ее основателя Альфреда Нобеля. Премия Шведского национального банка вручается с 1969 года.

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