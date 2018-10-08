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  8 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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«Зарубежнефть» намерена начать добычу в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Компании "Зарубежнефть" и "Узбекнефтегаз" могут в ноябре выйти на подписание предварительного соглашения по совместной работе на месторождениях в Узбекистане, сообщил ТАСС представитель российской компании.

Компании планируют реализовать совместный проект по добыче на месторождениях "Андижаннефти" (дочернее предприятие "Узбекнефтегаз"). Меморандум о взаимопонимании компании подписали летом этого года.

"В ноябре мы надеемся выйти на следующий этап - это соглашение о намерениях уже по конкретным месторождениям, и после этого мы надеемся начать контрактные переговоры. Возможно, в начале следующего года выйдем уже на конкретные договоренности", - сказал собеседник ТАСС.

Он отметил, что оценивать возможные инвестиции в проект и уровень проектной добычи пока рано.

Как сообщалось ранее, российская компания может реализовать проект по повышению нефтедобычи на длительно разрабатываемых месторождениях ферганского региона.

Компании изучают возможность создания совместного предприятия и сотрудничество на основе сервисного контракта.

Добыча нефти в Узбекистане снижается на протяжении нескольких лет. По данным статистического отчета BP, в 2017 году в Узбекистане добывалось 54 тыс. баррелей нефти в сутки, что на 6,1% ниже уровня 2016 г. По сравнению с уровнем 2007 года добыча упала почти вдвое.

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