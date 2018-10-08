Монгольский дзюдоист выиграл «серебро» в Аргентине

CA-NEWS (MNG) - Молодой монгольский дзюдоист Г.Тэмуужин выиграл первую серебряную медаль на Летних юношеских Олимпийских играх – 2018, которые проходят с 6 по 18 октября в аргентинском Буэнос-Айресе, передает Montsame.

На первом этапе он победил спортсмена из Колумбии Хуана Монтеалегрега, получив высшую оценку «иппон». Затем во втором этапе турнира монгольский борец одержал чистую победу над дзюдоистом из Украины. В поединке за золотую медаль Г.Тэмуужин уступил борцу из Белорусы Артему Колосову. Таким образом, монгольский борец стал серебряным призером летних юношеских Олимпийских игр в весовой категории до 55 лет.

Напомним, Г.Тэмуужин выиграл «серебро» на ЧМ Азии среди юниоров в 2017 году и золотую медаль на Кубке Азии среди юниоров в 2018 году.