В районе Рудаки Таджикистана задержан подросток, ранивший ножом сверстника

CA-NEWS (TJ) - В районе Рудаки Таджикистана по подозрению в причинении ножевого ранения сверстнику задержан 17-летний житель Гипроземгородка города Душанбе, сообщает пресс-служба МВД РТ.

В Отдел МВД-1 по району Рудаки обратился 47-летний местный житель, в том, что 4-го октября примерно в 15:30 дня, некий по имени “Дильшод” из хулиганских побуждений вступил в конфликт с его 17-летним сыном, учеником 11-го класса, и колющим предметом порезал ему ногу. В результате пострадавший был доставлен в больницу с травмой ноги.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудники милиции задержали 17-летнего жителя улицы Гипрозем города Душанбе, ученика 11-го класса.