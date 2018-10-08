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  8 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Вице-премьер Казахстана и генсек ООН обсудили сотрудничество в сфере развития электронного правительства

CA-NEWS (KZ) - В рамках инвестиционной конференции в Нью-Йорке вице-премьер-министр Казахстана Аскар Жумагалиев встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и его заместителем Лю Чжэньмином.

Как сообщается на сайте главы правительства, в беседе с руководством ООН А.Жумагалиев рассказал о программе «Цифровой Казахстан», направленной на развитие инфраструктуры, человеческого капитала, электронного правительства, создание цифровой экономики и инновационной экосистемы. Вице-премьер также отметил, что данная программа — это один из инструментов, способствующих достижению целей устойчивого развития.

В свою очередь, А.Гутерриш сообщил о намерении рассмотреть возможность заключения соглашения о сотрудничестве между РК и ООН в сфере развития электронного правительства. Лю Чжэньмин оценил совместную работу Казахстана и Организации по проведению международного форума по развитию электронного правительства в 2014 году, отметив, что Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам (ДЕСА) заинтересован в осуществлении новых проектов во взаимодействии с республикой.

По итогам встречи стороны выразили намерение продолжить сотрудничество по всем вопросам.

Отмечается, что в рейтинге ООН Казахстан по уровню развития электронного правительства занимает 39 место среди 193 стран мира.

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