Китай снизит норму обязательного резервирования из-за торговой войны с США

CA-NEWS (CA) - Центробанк Китая в воскресенье объявил о резком снижении нормы обязательного резервирования для банков, активизируя таким образом шаги для снижения финансовых издержек и стимулирования роста на фоне волнений о негативном влиянии нарастающего торгового спора с США на экономику страны, сообщает Reuters.

Народный банк Китая снижает резервные требования четвертый раз за год. Пекин обещал ускорить реализацию планов по инвестированию миллиардов долларов в инфраструктурные проекты, поскольку экономика демонстрирует признаки дальнейшего охлаждения, а рост объема инвестиций замедлился до рекордных значений.

Норма обязательных резервов сейчас находится на уровне 15,5 процента для крупных коммерческих банков и 13,5 процента для малых банков. Показатель будет снижен на 100 базисных пунктов с 15 октября, сообщил регулятор.

Экономисты прогнозируют дальнейшее снижение нормы обязательного резерва.

Снижение нормы обязательного резервирования вольет в банковскую систему 750 миллиардов юаней ($109,2 миллиарда) наличными, освободив в общем 1,2 триллиона юаней ликвидности, при этом 450 миллиардов юаней компенсируют расходы на кредиты, выданные с помощью механизма среднесрочного кредитования (MLF).