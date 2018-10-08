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  8 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Несколько сотрудников аэропорта Алматы и авиакомпании наказаны за проход на борт самолета постороннего человека
Предыстория: В самолет, летевший из Алматы в Гонконг, проник посторонний человек

CA-NEWS (KZ) - По факту прохода на борт самолета постороннего человека в аэропорту Алматы наказаны несколько сотрудников.

Как сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, 14 сентября Т.Алиxанов проник в контролируемую зону аэропорта и на борт воздушного судна авиакомпании АО «Эйр Астана», следовавшего рейсом Алматы – Гонконг.

По результатам проверки, за нарушения требований по авиационной безопасности в аэропорту Алматы, выразившиеся в незаконном допуске в контролируемую зону и на борт воздушного судна постороннего человека, в отношении виновных лиц аэропорта и авиакомпании приняты меры административного воздействия.

К административной ответственности по статье 570 ч.1 Кодекса РК об административных правонарушениях привлечены следующие сотрудники:
1. Рахимгереев Ринат Булатович – инспектор подразделения досмотра Службы авиационной безопасности АО «Международный аэропорт Алматы», наложен штраф в размере 20 месячныхрасчетных показателей (48100 тенге);
2. Кыргызбаев Абылай Жардемулы – инспектор подразделения досмотра Службы авиационной безопасности аэропорта, наложен штраф в размере 20 МПР (48100 тенге);
3. Закирова Шолпан Бекетовна – инспектор подразделения досмотра Службы авиационной безопасности АО «Международный аэропорт Алматы», наложен штраф в размере 20 МПР (48100 тенге);
4. Абдурахипова Карина Рафаильевна - агент по обслуживанию пассажиров авиакомпаний АО «Эйр Астана», наложен штраф в размере 20 МПР (48100 тенге).

Государственные авиационные инспектора комитета в целях недопущения нарушений мер авиационной безопасности провели инструктажи по пропускному и внутриобъектовому режиму в аэропорту с руководством и персоналом Службы авиационной безопасности, говорится в сообщении.

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