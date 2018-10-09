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  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Российско-Казахстанский деловой форум пройдет в Екатеринбурге

CA-NEWS (KZ) - В Екатеринбурге 16 октября состоится Российско-Казахстанский деловой форум.

Как сообщает посольство РК в РФ, организаторами выступили Внешнеторговая палата Казахстана совместно с Уральской торгово-промышленной палатой.

Цель мероприятия – установление и развитие кооперации между предприятиями Свердловской области и Республики Казахстан.

В состав делегации казахстанских компаний войдут представители различных отраслей промышленности – производители бурового оборудования, электродвигателей, трансформаторных подстанций и автомобилей марки JAC, а также производители продуктов питания (макаронные и кондитерские изделия).

В программе деловой форум и переговоры между уральскими и казахстанскими компаниями.

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