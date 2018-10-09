РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Хатлонской области готовят собак-спасателей

CA-NEWS (TJ) - Управление КЧС и ГО по Хатлонской области приобрело щенков, которых будут готовить к поисковым работам, сообщает НИАТ Ховар со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ.

По сообщению источника, щенят будут дрессировать опытные кинологи-инструкторы по различным направлениям: поисково-спасательное, горно-лавинное, спасение на воде, поиск тел погибших.

Несмотря на то, что в настоящее время комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан располагает достаточным количеством поисковых приборов разнообразных конструкций и принципов действия, поиск с помощью специально обученных собак остаётся самым эффективным способом обнаружения пострадавших при проведении спасательных работ. Учитывая это, в новой структуре комитета образована кинологическая служба.

print
  • Рустам Эмомали поблагодарил таджикскую сборную по футболу за «серебро» на чемпионате Азии
  • Министр торговли США Уилбур Росс впервые посетит Узбекистан
  • В Монголии будет показана монодрама «Гамлет»
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×