В Хатлонской области готовят собак-спасателей

CA-NEWS (TJ) - Управление КЧС и ГО по Хатлонской области приобрело щенков, которых будут готовить к поисковым работам, сообщает НИАТ Ховар со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ.

По сообщению источника, щенят будут дрессировать опытные кинологи-инструкторы по различным направлениям: поисково-спасательное, горно-лавинное, спасение на воде, поиск тел погибших.

Несмотря на то, что в настоящее время комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан располагает достаточным количеством поисковых приборов разнообразных конструкций и принципов действия, поиск с помощью специально обученных собак остаётся самым эффективным способом обнаружения пострадавших при проведении спасательных работ. Учитывая это, в новой структуре комитета образована кинологическая служба.