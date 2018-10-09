С начала текущего года Монголия экспортировала 28 млн тонн угля в Китай

CA-NEWS (MNG) - По официальным данным министерства финансов Монголии, с начала текущего года Монголия экспортировала 28 млн тонн угля в Китай, сообщает Жэньминь жибао.

По словам специалистов, на сегодняшний день добыча угля на каменноугольном месторождении Таван-Толгой осуществляется в нормальном режиме. При этом около 90 процентов высококачественного коксующегося угля поставляются на экспорт из Монголии в Китай через КПП "Гашуунсухайт-Ганцмод".

В 2017 году за рубеж было экспортировано более 33 млн тонн монгольского угля, причем львиная доля - в Китай.

Таван-Толгой является одним из крупнейших угольных месторождений в мире. Его запасы составляют 6,5 млрд тонн угля, около 40 процентов из которых - высококалорийный коксующийся уголь.