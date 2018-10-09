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  9 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Внешнеторговый оборот Монголии за 8 месяцев текущего года достиг $8,5 млрд

CA-NEWS (MNG) - Внешнеторговый оборот Монголии в январе-августе текущего года достиг $8,5 млрд, что на 23,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Жэньминь жибао со ссылкой на национальный статистический комитет Монголии.

По словам специалистов, объем импорта значительно увеличился в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. На это напрямую повлиял импорт грузовиков из Китая и ряда других видов товаров из США, Республики Корея и Японии.

В настоящее время Китай по-прежнему остается крупнейшим импортером монгольских товаров. Доля Китая во внешнеторговом обороте Монголии с начала 2018 года составляет более 60%.

В 2017 году двусторонний товарооборот между Монголией и Китаем вырос на 36%, составив 6,7 млрд долларов США.

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