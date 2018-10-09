В Ташкенте женщина пыталась продать 5-летнего сына за $2000

CA-NEWS (UZ) - В Алмазарском районе Ташкента прокуратура задержала женщину при получении денег за собственного 5-летнего сына, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



Сотрудниками городской прокуратуры в ходе оперативного мероприятия возле кафе, расположенного в Алмазарском районе по улице Дилсарой, была задержана женщина с вещественными доказательствами. Она пыталась продать некому гражданину М.А. за 15 млн. сум (около $1,9 тыс) своего несовершеннолетнего ребёнка 2013 года рождения.

По данному факту в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «а» частью 3 статьи 135 УК РУ (торговля людьми, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего восемнадцати лет). Ведутся следственные действия.